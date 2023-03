Νεκρός βρέθηκε ένας 50χρονος οπαδός της Μπλάκπουλ μετά από γενική σύρραξη περίπου 15 ατόμων έξω από παμπ της περιοχής!

Στον θάνατο ενός φιλάθλου οδήγησαν οπαδικές συμπλοκές που καταγράφηκαν έξω από παμπ στο Μπλάκπουλ αμέσως τον αγώνα της ομώνυμης ομάδας απέναντι στη Μπέρνλι το απόγευμα της Κυριακής (5/3).

Ο λόγος για τον Τόνι Τζόνσον, 50χρονος φίλος της Μπλάκπουλ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση κι έχασε τη ζωή του κατά τη γενική σύρραξη που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε 15 άτομα έξω από το «The Manchester Pub» στην αγγλική πόλη.

Σύμφωνα με αστυνομικές Αρχές, ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τελικά κατέληξε λίγη ώρα αργότερα κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο σύλλογος της Μπλάκπουλ, η οποία έστειλε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του 50χρονου. Από την πλευρά της η Αστυνομία έχει ανοίξει έρευνα για την υπόθεση, ενώ έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός υπόπτου.

The Club will be offering an open book of condolence from 4pm in the Moretti Lounge today, with supporters also invited to lay flowers at the Mortensen Statue, giving everyone associated with the football club the chance to come together and remember a lifelong Seasider. https://t.co/p94j8sI9av