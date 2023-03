Η ερασιτεχνική Σπάκενμπουργκ έφτασε στους «4» του Κυπέλλου Ολλανδίας και... ονειρεύεται τον τελικό, ματς ωστόσο, στο οποίο - πιστή στις θρησκευτικές της ρίζες - δεν θα συμμετάσχει αν δεν αλλάξει ημερομηνία και λάβει χώρα την Κυριακή 30 Απριλίου.

Το Βιβλικό θαύμα της Ερυθράς Θάλασσας που χωρίστηκε στα δύο από τα χέρια του Μωυσή σχεδόν ατονεί μπροστά σε όσα θαυματουργά κάνει η άσημη ερασιτεχνική Σπάκενμπουργκ στο φετινό ολλανδικό Κύπελλο.

Κι αυτό διότι, έχει βρει τον εαυτό της να στέκεται ανάμεσα στα... θηρία της χώρας της τουλίπας, έχοντας φτάσει στα ημιτελικά του θεσμού, όπου και θα αντιμετωπίσει κάποια εκ των Αϊντχόφεν, Φέγενορντ και Άγιαξ. Ήδη μάλιστα, έχει καταφέρει να στείλει σπίτι την Γκρόνιγκεν αλλά και την Ουτρέχτη του Δουβίκα και του Μπάρκα. Κι όμως, αν συνεχίσει το θαύμα της και φτάσει μέχρι τον πιο απρόσμενο τελικό, αναμένεται να «πατήσει» φρένο.

