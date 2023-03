Ένας απίθανος φίλος της Σουντιρόλ έκανε το ταξίδι 800 χιλιομέτρων για να βρεθεί ολομόναχος στην κερκίδα και να δει την ομάδα του να κερδίζει στην έδρα της Μπενεβέντο, λαμβάνοντας μετά το ματς τα «δώρα» των ποδοσφαιριστών της.

Τι να του πουν τα 800 χιλιόμετρα όταν εκείνος ζει και αναπνέει για την αγαπημένη του Σουντιρόλ; Ο λόγος για τον τρομερό οπαδό του συλλόγου της Serie B που διέσχισε, κυριολεκτικά, όλη την Ιταλία για να βρεθεί στο πλευρό της! Ολομόναχος στην κερκίδα των φιλοξενούμενων του σταδίου της Μπενεβέντο είδε την ομάδα του να παίρνει το «διπλό» με 2-0 και τους ποδοσφαιριστές της μετά τη λήξη να του αποδίδουν τον σεβασμό τους, χαρίζοντάς του μπλούζες και σορτσάκια.

«Ήμουν μόνος μου γιατί κανείς δεν μπορούσε να πάρει διήμερο ρεπό. Πήγα με αμάξι από το Μπολσάνο στο Μπέργκαμο, από εκεί πήρα αεροπλάνο για τη Νάπολι και για να φτάσω στο γήπεδο νοίκιασα αυτοκίνητο», δήλωσε στο Sportitalia αυτός ο... ήρωας.

Benevento-Sudtirol, turno infrasettimanale di B. Da Bolzano un solo tifoso segue la squadra, in un viaggio da 800km. Il Sudtirol ha vinto 2-0 e a fine partita i giocatori hanno regalato maglietta e pantaloncini al loro eroe sugli spalti. Quando si dice amore per la maglia…❤⚽ pic.twitter.com/PDBS9bf840

Benevento-Sudtirol 0-2, turno infrasettimanale di Serie B, da Bolzano un solo eroe segue la squadra di Bisoli in trasferta.

Giustamente l'omaggio a fine partita non poteva che essere per lui. SICURAMENTE NON È UNO LI PER LAVORO! 😜#BeneventoSudtirol #Benevento #Sudtirol #SerieB pic.twitter.com/zE47cXgFPP