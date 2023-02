Μοίρασε πάνω από 10.000€* η ευρωπαϊκή εβδομάδα της Novileague All Star!

Ο μεγάλος διαγωνισμός της Novibet επέστρεψε ανανεωμένος και γεμάτος μοναδικά δώρα*!

All Star έπαθλα* στηνέα NoviLeague

Η 3η αγωνιστική της Novileague All Star μοίρασε πλούσια δώρα σε συνολικά 761 παίκτες!

Συγκεκριμένα την 3η αγωνιστική το μεγάλο έπαθλο της 1η θέσης μοιράστηκε σε δύο τυχερούς που απάντησαν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις (10/10) και κέρδισαν από 5.000€!

Από εκεί και πέρα ακόμη 84 παίκτες έφτασαν μια… ανάσα από το απόλυτο (9/10) και κέρδισαν Free Bets, ενώ Free Spins κέρδισαν ακόμη 675 παίκτες που τα πήγαν επίσης εξαιρετικά (8/10) σε μία αντικειμενικά δύσκολη ευρωπαϊκή εβδομάδα.

ΤoΣάββατο, την παράσταση στην 4η αγωνιστική της ανανεωμένης Novileague All Star κλέβουν τα μεγάλα ντέρμπι! Στη Super League ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια μάχη που θα κρίνει πολλάστην κούρσα του πρωταθλήματος. Στη La Liga, η Μαδρίτη… χωρίζεται στα δύο με τη Ρεάλ να υποδέχεται την Ατλέτικο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Φυσικά, από το μενού δεν λείπουν οι αποστολές της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ απέναντι σε Αστέρα Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και τα παιχνίδια της Άρσεναλ, της Νάπολι και της Ντόρτμουντ, που έχουν ύπουλα εμπόδια μπροστά τους με φόντο την κατάκτηση του τίτλου σε Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία.

Οι δέκα ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της NovileagueAllStar στην 4η αγωνιστική είναι οι εξής:

1. Λειψία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

2. Χόφενχαϊμ - Ντόρτμουντ: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

3. Έβερτον - Άστον Βίλα: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

4. Λέστερ - Άρσεναλ: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

5. ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

6. Έμπολι - Νάπολι: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

7. Πας Γιάννινα - ΠΑΟΚ: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

8. Ρεάλ Μαδρίτης - Ατλέτικο Μαδρίτης: Πόσα γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα;

9. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός:Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

10. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα;

NovileagueAllStar με 100.000€ εγγυημένο μεγάλο έπαθλο*

Σε κάθε αγωνιστική, όσοι κάνουν το «10 στα 10» στις ερωτήσεις θα κερδίζουν 10.000€* (το ποσό θα μοιράζεται ισόποσα σε περίπτωση δύο και παραπάνω νικητών). Στα μέλη του διαγωνισμού με 9 σωστές απαντήσεις θα δίνεται Free Bet*, ενώ σε εκείνους με 8 θα μοιράζονται 10 Free Spins*.

Το μεγάλο δώρο* ανέρχεται στις 100.000€, εγγυημένα! Το ποσό θα δοθεί στον παίκτη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους σωστών απαντήσεων στο τέλος του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα μοιραστεί ισομερώς αν ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση παραπάνω από δύο νικητές.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ & ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/NOVI-LEAGUE