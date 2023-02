Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε παραδοσιακή μεσανατολική ενδυμασία για να τιμήσει την ημέρα ίδρυσης της Σαουδικής Αραβίας και συμμετείχε στους εορτασμούς μαζί με τους συμπαίκτες του στην Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υιοθέτησε την κουλτούρα και την παραδοσιακή μόδα της Σαουδικής Αραβίας για να γιορτάσει την Ιδρυτική Ημέρα στο κράτος της Μέσης Ανατολής.O Πορτογάλος σούπερ σταρ συμμετείχε με χαμόγελο στην εορταστική μέρα με τους συμπαίκτες του στην Αλ Νασρ προσαρμοσμένος άψογα στο πλευρό των συναδέλφων του.

Ο πολύπειρος επιθετικός φόρεσε μια αυθεντική ρόμπα daglah για να τιμήσει την ημέρα που η Σαουδική Αραβία γιορτάζει τη δημιουργία του πρώτου κράτους στη χώρα πριν από τρεις αιώνες. Κάμερες τον κατέγραψαν να γιορτάζει μαζί με τους συμπαίκτες του εκτός γηπέδου, να πίνει καφέ, να ποζάρει για φωτογραφίες και να χορεύει με ένα παραδοσιακό εορταστικό σπαθί.

Σε βίντεο στο προφίλ του στα social media, τον βλέπουμε να ποζάρει με τα χέρια του σταυρωμένα και να κοιτάζει κατευθείαν προς την κάμερα, καθώς χαμογελάει ντυμένος με ένα daglah που θεωρείται εθνικό ένδυμα στη χώρα και φοριέται από τους άνδρες σε όλη τη Σαουδική Αραβία. Ο «CR7» φόρεσε επίσης μια παραδοσιακή λευκή ρόμπα (thobe) κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας δημοσίευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Ευτυχισμένη ημέρα ίδρυσης της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία να συμμετέχω στον εορτασμό».

Δείτε το:

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez