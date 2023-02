Ο Μάρτσιν Ολέκσι στο Gazzetta: «Αφιερώνω την υποψηφιότητα για το ‘Puskas’ και το γκολ σε όλη την κοινότητα των ακρωτηριασμένων ανθρώπων»

Η ανακοίνωση των τριών υποψηφίων για το βραβείο Puskas του 2022 έμελλε να μείνει για πάντα στην ιστορία, λόγω του Μάρτσιν Ολέκσι, καθώς έγινε ο πρώτος ακρωτηριασμένος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση και ο ίδιος μιλάει στο Gazzetta για τα όσα έχει ζήσει.

Αν κάποιος του έλεγε πως θα βρίσκεται ανάμεσα στον Ριτσάρλισον και τον Ντμιτρί Παγιέ, σίγουρα θα γελούσε αλλά ο Μάρτσιν Ολέκσι έμελλε να γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Πολωνός ποδοσφαιριστής βρέθηκε υποψήφιος ανάμεσα στους δύο αστέρες για το Puskas Awards το οποίο απονέμεται για το καλύτερο γκολ της χρονιάς.

Η διαφορά είναι πως ο συγκεκριμένος κύριος, παίζει με ένα πόδι και συμμετέχει σε πρωτάθλημα ακρωτηριασμένων. Η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό της FIFA τον καθιστά τον πρώτο στην ιστορία που είναι υποψήφιος.

Συγκεκριμένα στο παιχνίδι της Warta Poznan εναντίον της Stal Rzeszow, τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ολέκσι πέτυχε ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς (και τρομερής δυσκολίας), καθώς στηρίχθηκε στη μία πατερίτσα και έκανε ένα απίθανο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Από τότε το συγκεκριμένο γκολ κάνει το γύρο του κόσμου, με τη FIFA να τον ανταμείβει, έχοντας τον ως υποψήφιο στο συγκεκριμένο βραβείο. Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε όσα έχει ζήσει.

Από τη στιγμή του ατυχήματος, μέχρι το νοσοκομείο όπου έμαθε ότι θα χάσει τον πόδι του και από εκεί, στην πρώτη φορά που δοκίμασε να παίξει ποδόσφαιρο με τον γιο του! Η χαρά για το βραβείο, η οικογένειά του αλλά και το πρωτάθλημα που συμμετέχει, όλα σ’ αυτή τη μίνι συνέντευξη στο Gazzetta…

