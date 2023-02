Οι οπαδοί της Νάπρεντακ έκαναν χυδαία ρατσιστική επίθεση στους ποδοσφαιριστές της Παρτιζάν με συνθήματα και ήχους... ζώων όταν συγκεκριμένοι παίκτες των φιλοξενούμενων έκαναν επαφή με τη μπάλα.

Η Παρτιζάν στο πρώτο της ματς μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος Σερβίας αντιμετώπισε την Νάπρεντακ στο Κρούσεβατς με τους οπαδούς των γηπεδούχων να κάνουν ρατσιστική επίθεση στους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Σχεδόν σε όλο το ματς οι υποστηρικτές των γηπεδούχων έλεγαν ρατσιστικά συνθήματα και έκαναν ήχους... ζώων όταν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έκαναν επαφή με τη μπάλα.

Ο μέσος της Παρτιζάν από το Μάλι Φουσένι Ντιαμπατέ ήταν εξ αυτών που είχε μπει στο στόχαστρο, όμως εν τέλει ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς, καθώς σκόραρε το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του. Ποδοσφαιρικό... κάρμα.

Disgusting racist chanting in Krusevac today directed at Partizan players.



When will these idiots stop embarrassing our country.



Hopefully @FSSrbije will hand out a serious punishment. https://t.co/k2Arf7qTPr