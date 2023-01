Σύμφωνα με τη «Sun», ο πρώην πρόεδρος της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την ομοσπονδία της Αιγύπτου λόγω απειλών που δεχόταν για τη ζωή του, μετά από ψευδή φήμη πως είναι gay την οποία κυκλοφόρησε ο πρόεδρος της Ζάμαλεκ.

Μόλις πέντε μήνες κράτησε η παραμονή του Μαρκ Κλάτενμπεργκ στην Αίγυπτο ως επικεφαλής διαιτησίας.

Ο Άγγλος πρώην πρόεδρος της ΚΕΔ, υπέβαλε την παραίτησή του στην αιγυπτιακή ομοσπονδία και εγκατέλειψε τη χώρα, ουσιαστικά υποχρεωμένος να το κάνει καθώς σύμφωνα με τη «Sun», δεχόταν απειλές για τη ζωή του μετά από φήμες που κυκλοφόρησαν πως είναι gay!

Το αγγλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι αυτός που έσπειρε τους ψευδείς ισχυρισμούς είναι ο ίδιος ο πρέδρος της Ζάμαλεκ, Μορτάντα Μανσούρ! Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ διέρρευσε πως ο Κλάτενμπεργκ έχει αφήσει τη σύζυγό του και διατηρεί σχέση με άνδρα, γεγονός που προκάλεσε κατακραυγή με επίκεντρο μια μερίδα «θερμόαιμων» φιλάθλων της Ζάμαλεκ, οι οποίοι άρχισαν να τον απειλούν ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Αυτός, όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος πίσω από την αποχώρηση του 47χρονου άλλοτε ρέφερι της Premier League. Μεταξύ άλλων, ο Κλάτενμπεργκ δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω των αλλαγών που πραγματοποιούσε η Λίγκα στους ορισμούς του, με τους διαιτητές που επιλέγονταν τελικά να προβαίνουν συχνά σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Μάλιστα, εκτός όλων των άλλων η αιγυπτιακή ομοσπονδία φέρεται να τον άφησε απλήρωτο τους δύο τελευταίους μήνες.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι αφορούσε μισθό περίπου 160.000 ευρώ τον μήνα.

Clattenburg flees Egypt after abuse as club boss claims ref in gay relationship https://t.co/pRfsODYb4B