Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την Κυριακή (22/01) το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα. Ο πολύπειρος επιθετικός ξεκίνησε βασικός στο ματς πρωταθλήματος της Αλ Νασρ για την Saudi Pro League κόντρα στην Αλ Ιτιφάκ (1-0). Ο 37χρονος σταρ φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και κρατώντας ένα μικρό αγοράκι από το χέρι, οδήγησε την ομάδα του έξω, στον αγωνιστικό χώρο. Ο μπόμπιρας που στεκόταν δίπλα του δεν μπορούσε προφανώς να πιστέψει την τύχη του. Σήκωνε το βλέμμα του για να τον κοιτάξει και συνεχώς χαμογελούσε. Το βίντεο που απαναθανατίζει την στιγμή έχει γίνει viral.

Δείτε το:

The mascot’s reaction to holding hands with Cristiano Ronaldo is so wholesome 🥹❤️pic.twitter.com/Df0HDNsfbm