Φοβερό σκηνικό στην Πορτογαλία με ποδοσφαιριστή να κάνει μια περίτεχνη ντρίμπλα αλλά τους αντιπάλους του να μην το παίρνουν και πολύ χαλαρά, μαρκάροντάς τον σκλήρά.

Σίγουρα η συγκεκριμένη ντρίμπλα θα του βγήκε... ξινή. Κι αυτό γιατί οι αντίπαλοι αμυντικοί δεν αντέδρασαν και πολύ ψύχραιμα. Ένας ποδοσφαιριστής των χαμηλών κατηγοριών της Πορτογαλίας λοιπόν, επιχείρησε να κάνει μια ιδιαίτερη ενέργεια, σαν να χόρευε σε στιλ... Μάικλ Τζάκσον, και την... πλήρωσε, με τους αντίπαλους παίκτες να τον γκρεμίζουν και να του ζητούν τα ρέστα.

