Η προσμονή των Ιρακινών οπαδών για τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Κόλπου οδήγησε σε τραγωδία, αφού δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν περιμένοντας χωρίς εισιτήριο έξω από το γήπεδο στη Μπάσρα.

Τραγωδία με δύο νεκρούς εκτυλίχθηκε στο Ιράκ, λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Εθνών του Κόλπου ανάμεσα στην ομώνυμη χώρα και το Ομάν.

Χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν από την αυγή έξω από το γήπεδο του τελικού στη Μπάσρα χωρίς εισιτήριο, θέλοντας να βρουν με κάθε τρόπο μια θέση για το ιστορικό παιχνίδι. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί αδιανόητη «λαοθάλασσα» και να προκληθεί πανικός, ο οποίος είχε ως συνέπεια τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες μέχρι αυτή την ώρα.

Το ασιατικό κράτος διοργανώνει το τουρνουά που παίρνουν μέρος όλες οι χώρες του περσικού κόλπου για πρώτη φορά μετά το 1979 και το ενδιαφέρον βρισκόταν στα ύψη όλο το προηγούμενο διάστημα, φτάνοντας στα ανώτατα επίπεδα μετά την πρόκριση του Ιράκ στον τελικό.



Όπως αναφέρει το «Al Jazeera», η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράκ ενημέρωσε πως τουλάχιστον το 90% των εισιτηρίων είχαν ήδη πωληθεί πριν από την ημέρα του τελικού, γεγονός που εξόργισε πάρα πολλούς από τους Ιρακινούς οπαδούς, οι οποίοι και ταξίδεψαν στη Μπάσρα από ουκ ολίγες περιοχές της χώρας για να δώσουν το παρών στην αναμέτρηση.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την άφιξη πολλών φιλάθλων από τις γύρω χώρες του Περσικού Κόλπου, έφτασε στα όριά τους τις τοπικές υποδομές της Μπάσρα, η οποία αν και θεωρείται πλούσια περιοχή και παρέχει στο Ιράκ το 70% του πετρελαίου, υπολείπεται σημαντικά σε υπηρεσίες, ασφάλεια και εγκαταστάσεις.



BREAKING 🇮🇶 : At least two people have been killed and dozens injured in a stampede at a stadium in Basra, southern #Iraq pic.twitter.com/pZF33UUTN1