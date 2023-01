Ο Λουίς Σουάρες πέτυχε χατ-τρικ σε ένα ημίχρονο στο ντεμπούτο του στη Γκρέμιο και ξεκίνησε δυναμικά τη ζωή του στη Βραζιλία.

Ο πολύπειρος επιθετικός Λουίς Σουάρες έκανε ονειρικό ντεμπούτο με την Γκρέμιο, καθώς πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 38 λεπτά στη νίκη με 4-1 επί της Σάο Λουίς στο πλαίσιο της Recopa Gaucha το βράδυ της Τρίτης (17/01). Ο 35χρονος αποχώρησε για δεύτερη φορά από την ομάδα της παιδικής του ηλικίας, τη Νασιονάλ, τον περασμένο μήνα, μετά από ένα σύντομο πέρασμα και αποφάσισε να αναλάβει μια νέα πρόκληση στη Βραζιλία, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την Γκρέμιο.

Όπως απέδειξε δεν άργησε να προσαρμοστεί, καθώς άνοιξε λογαριασμό μέσα σε πέντε λεπτά. Έγινε αποδέκτης μιας πάσας, παρέμεινε ψύχραιμος και με πλασέ έστειλε την μπάλα πάνω από τον επερχόμενο τερματοφύλακα για να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Η Σάο Λουίς ισοφάρισε μόλις εννέα λεπτά αργότερα, αλλά ο συμπαίκτης του Σουάρες, Μπιτέλο, επανέφερε το προβάδισμα της Γκρέμιο και στη συνέχεια ο Ουρουγουανός ανέλαβε δράση.

Πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, σε ένα από τα τελειώματα που τον έκαναν έναν από τους μεγαλύτερους killer του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κι ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του επτά λεπτά πριν από την ανάπαυλα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας της Σάο Λουίς ήταν εκτός θέσης, με βολέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία των διχτύων. Ο Σουάρες δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει καθώς πανηγύριζε μπροστά στους υποστηρικτές της Γκρέμιο έχοντας γίνει αμέσως ήρωας για τη νέα του ομάδα.

Δείτε εδώ την «παράσταση» του Ουρουγουανού:

🇺🇾 Luis Suarez scores a hat-trick in 38 minutes in his debut match with Gremio.



⏰ 61 mins played

⚽️ 3 goals

👟 7 shots (4 on target)

✅ 14/20 accurate passes (70%)

🏆 1 trophy



He started with everything!



pic.twitter.com/5mlyZHp30T