Οι παίκτες της Μπρίστολ Ρόβερς ξύρισαν τα κεφάλια τους αφού συμπαίκτης τους διαγνώστηκε με καρκίνο

Όλοι οι παίκτες της Μπρίστολ Ρόβερς ξύρισε τα μαλλιά της για να συγκεντρώσει χρήματα για τον συμπαίκτη της Νικ Άντερτον.

Ο Άντερτον διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα - μια επιθετική μορφή καρκίνου των οστών - τον Ιούλιο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον αγώνα της ομάδας για την άνοδο εναντίον της Σκάνθορπ. Δύο μήνες αργότερα, ο 26χρονος αμυντικός επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στο μηριαίο οστό του. Αλλά τον Δεκέμβριο, έγινε γνωστό ότι ο Άντερτον θα υποβληθεί σε «αρκετούς μήνες» χημειοθεραπείας, αφού η βιοψία αποκάλυψε ότι ο όγκος στο πόδι του βρέθηκε πιο επιθετικός από ό,τι αρχικά είχε θεωρηθεί.

Thank you for the messages of support from every single person, the strength they’ve given my family can’t be described. It’s been one hell of a year to say the least. Staying positive and taking each day as it comes💪 got to try and keep the mind healthy🧠 pic.twitter.com/15exNClpNT