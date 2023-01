Μασκοφόρος παίκτης της La Liga αγωνίστηκε στο τουρνουά του Πικέ χωρίς την άδεια της ομάδας του

Παίκτης της La Liga αγωνίστηκε στο τουρνουά «Kings League» του Πικέ με... μάσκα για να κρύψει την ταυτότητά του επειδή ο σύλλογος που ανήκει δεν του επέτρεψε τη συμμετοχή του!

Ένα παράξενο περιστατικό συνέβη στο νέο τουρνουά που διοργανώνει ο Ζεράρ Πικέ υπό την ονομασία «Kings League». Συγκεκριμένα ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε ομάδα της La Liga αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο ερασιτεχνικό τουρνουά, χωρίς ωστόσο την άδεια του συλλόγου του.

Κάπως έτσι αποφασίστηκε να κρύψει την ταυτότητά του και αγωνίστηκε με.... μάσκα καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ για να δώσει περισσότερες διαστάσεις στο μυστήριο αυτοαποκαλέστηκε ως... «αίνιγμα».

Υπενθυμίζεται πως το «Kings League» πρόκειται ουσιαστικά για ένα τουρνουά «7X7» που αποτελείται από 12 ομάδες με προέδρους - θρύλους του αθλήματος, όπως οι Ίκερ Κασίγιας και Σέρχιο Αγουέρο.

Κεντρικό πρόσωπο πίσω από την ερασιτεχνική διοργάνωση είναι Ζεράρ Πικέ, ο οποίος είχε την ιδέα για ένα τουρνουά με διαφορετικούς κανονισμούς αποτελούμενο από πρώην και νυν ποδοσφαιριστές, όπως οι Καπντεβίλα, Ταμούδο και Τσιτσαρίτο Ερνάντες!

Gerard Pique is running a 7-a-side league in Spain called @kingsleague. The teams have presidents like Aguero and Casillas. This week, a current LaLiga player who wasn't allowed by his club and agent to take part played with a mask and under the name Enigma to hide his identity. pic.twitter.com/HWmvAPkHTi