Ένας YouTuber ξεγέλασε απίστευτα εκατομμύρια θεατές, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνει το πρώτο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο για την Αλ Νασρ, παρά το γεγονός ότι ο Πορτογάλος σταρ δεν έχει παίξει ακόμα με τη νέα του ομάδα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του στη Σαουδική Αραβία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρουσιάστηκε μπροστά σε χιλιάδες της Αλ Νασρ στο Mrsool Park και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει «ντεμπουτάρει» ακόμα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, και το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Ρονάλντο μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω λόγω της τιμωρίας δύο αγωνιστικών από την αγγλική Ομοσπονδία. Στον Πορτογάλο σταρ επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού δύο αγώνων από την FA μετά την εμφάνιση σοκαριστικών βίντεο που τον δείχνουν να χτυπάει ένα τηλέφωνο από το χέρι ενός οπαδού της Έβερτον την περασμένη σεζόν.

Στο μεταξύ, όμως, ένας YouTuber δημοσίευσε ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την αναβληθείσα αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Νασρ και της Αλ Τάε. Και ο τίτλος του βίντεο στο YouTube ισχυρίζεται ότι ο Ρονάλντο πήρε μια ασίστ και ένα γκολ στον αγώνα, με το εντυπωσιακό νούμερο των άνω των 17 εκατ. παρακολουθήσεων να έχει συγκεντρωθεί μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο. Ο Ρονάλντο εμφανίζεται στη μικρογραφία αγκαλιά με τον πρώην συμπαίκτη του στη Γιουβέντους, Μανουέλ Λοκατέλι, με την εμφάνιση της Γηραιάς Κυρίας να μοιάζει πολύ με αυτή που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Αλ Νασρ.

Η Αλ Νασρ την Πέμπτη (5/1) επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας τηςμε την Αλ Τάε ακυρώθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών και θα προσπαθήσει να τον επαναπρογραμματίσει για την Παρασκευή.

A YouTuber has claimed that Cristiano Ronaldo scored his first goal at Al-Nassr even though he’s not made his debut yet.



His video got 17 million views in 24 hours. 🤯😭 pic.twitter.com/76dToyT758