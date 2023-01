Η Αλ Νασρ πρέπει να διώξει έναν από τους οκτώ ξένους ποδοσφαιριστές της για να αποκτήσει το δικαίωμα να δηλώσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από την Αλ Νασρ και ξεκίνησε τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ρούντι Γκαρσιά. Πλέον απομένει να κάνει το ντεμπούτο του σε αγώνα με τη νέα του ομάδα, όμως υπάρχουν δύο εμπόδια.

Καταρχάς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ «κουβαλάει» τιμωρία δύο αγωνιστικών από την αγγλική Ομοσπονδία όσο ήταν ακόμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την αντίδρασή του στο περσινό ματς των Κόκκινων Διαβόλων στην έδρα της Έβερτον όταν έσπασε κινητό ανήλικου οπαδού των Ζαχαρωτών. Από εκεί και πέρα η Αλ Νασρ πρέπει να διώξει και έναν από τους ξένους ποδοσφαιριστές της για να μπορέσει να τον δηλώσει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ομάδες της Saudi Pro League μπορούν να έχουν μέχρι οκτώ παίκτες από το εξωτερικό στο ρόστερ τους και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι ο ένατος. Για να δηλωθεί ο CR7 η Αλ Νασρ πρέπει να πουλήσει, δανήσει ή αποδεσμεύσει έναν εκ των Οσπίνα (Κολομβία), Γκονζάλες (Ισπανία), Κονάν (Ακτή Ελεφαντοστού), Λουίς Γκουστάβο (Βραζιλία), Ταλίσκα (Βραζιλία), Πίτι Μαρτίνες (Αργεντινή), Μασαρίποβ (Ουζμπεκιστάν), Αμπουμπακάρ (Καμερούν).

