Σε αναβολή 24 ωρών οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Τάι λόγω προβλημάτων με την ηλεκτροδότηση του γηπέδου της.

Διακοπή ρεύματος προέκυψε στο γήπεδο της Αλ Νασρ, της νέας ομάδας του Ρονάλντο, με αποτέλεσμα η σημερινή της αναμέτρηση (5/1) απέναντι στην Αλ Ταί να οδηγηθεί σε αναβολή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, η καταρρακτώδης βροχή μαζί με τις γενικότερες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν πολλαπλά θέματα εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου και συγκεκριμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Σαν αποτέλεσμα ήρθε η αναβολή της αναμέτρησης, η οποία πλέον έχει προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα (6/1).

Ούτως ή άλλως πάντως ο Ρονάλντο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στην Αλ Ταί ανεξάρτητα από την ημερομηνία, μιας και «κουβαλάει» ακόμα τιμωρία από την Αγγλία.

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta'i is postponed for 24 hours.



We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo