Η Διεθνής Αμνηστία έκανε κάλεσμα στον Κριστιάνο Ρονάλντο για να μιλήσει ανοιχτά για τις καταγγελίες αναφορικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τέλος στη «βασιλεία» του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα είναι ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ, καθώς αποδέχτηκε ένα μυθικό συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας, Ντάνα Αχμέντ, έκανε έκκληση στον Πορτογάλο σούπερ σταρ για να μιλήσει για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, ώστε να μη χρησιμοποιηθεί ως μέσο για «sportswashing».

«Η μεταγραφή του Ρονάλντο στη Αλ Νασρ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο "ξεπλύματος" μέσω του αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία. Είναι πολύ πιθανό οι σαουδαραβικές αρχές να προωθήσουν την παρουσία του στη χώρα προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από το φρικτό ιστορικό της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντί να προσφέρει άκριτα επαίνους για Στη Σαουδική Αραβία, ο Ρονάλντο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη σημαντική δημόσια πλατφόρμα του για να επιστήσει την προσοχή σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα

Η Σαουδική Αραβία εκτελεί τακτικά άτομα για εγκλήματα όπως φόνο, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Σε μία ημέρα πέρυσι, 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί καταδικάστηκαν σε κατάφωρα άδικες δίκες. Οι αρχές συνεχίζουν επίσης την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και άλλοι πολιτικοί ακτιβιστές βρίσκονται στο στόχαστρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πρέπει να επιτρέψει η φήμη και η διασημότητά του να γίνουν εργαλείο sportswashing για τους Σαουδάραβες. Πρέπει να απολαύσει τον χρόνο του στη Αλ Νασρ για να μιλήσει για τον τεράστιο αριθμό προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα», ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας η Ντάνα Αχμέντ.

