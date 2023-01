Η μετακόμιση στη Σαουδική Αραβία ήταν κάτι που είχε αποκλείσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόλις έναν πριν και στην περιβόητη συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν, υπονοώντας τότε ότι μια τέτοια κίνηση θα έφερε ως μοναδικό κίνητρο τα χρήματα.

Η Σαουδική Αραβία καλωσόρισε τον μεγαλύτερο σταρ που πάτησε το πόδι του στη χώρα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Αλ Νασρ, παρουσιάστηκε μέσα στο κατάμεστο «Mrsool Park» των 30.000 θέσεων και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε δήλωσε ότι η επιλογή του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία ήταν στρατηγική, αφού η δουλειά του στην Ευρώπη τελείωσε και το κίνητρό του πέραν των χρημάτων είναι να αλλάξει την οπτική για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό στη χώρα.

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντιδιαστολή με εκείνες στις οποίες είχε προβεί στα μέσα Νοεμβρίου. Στην επίμαχη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν που αποτέλεσε την αρχή του τέλους από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 37χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε μιλήσει τότε αναφορικά με το μέλλον του και τις φιλοδοξίες του, με τον Πιρς Μόργκαν να συμπεραίνει στη διάρκεια της συνέντευξης πως ο στόχος του CR7 ήταν να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο. Αφού αν το μόνο που τον ένοιαζε ήταν τα χρήματα, θα ήταν ήδη στη Σαουδική Αραβία!

«Αν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα, θα ήσουν ήδη στη Σαουδική Αραβία να παίρνεις τον μισθό του βασιλιά, αλλά δεν είναι αυτό που σου δίνει κίνητρο. Θέλεις να μείνεις στην κορυφή», με τον Ρονάλντο να απαντά:

«Ακριβώς».

Six weeks ago...



Piers Morgan: "If it was just about money, you'd be in Saudi Arabia earning this king's ransom, but that's not what motivates you. You want to keep at the top."



Cristiano Ronaldo: "Exactly." https://t.co/z4tmccyTNT pic.twitter.com/8gewGaLUYD