Σαν... ήρωα υποδέχτηκαν οι τρελαμένοι οπαδοί της Γκρέμιο τον Λουίς Σουάρες ο οποίος έφτασε στο Πόρτο Αλέγκρε για λογαριασμό της ομάδας.

Ο Λουίς Σουάρες είναι και επίσημα παίκτης της Γκρέμιο και οι φίλοι της βραζιλιάνικης ομάδας δεν το... πήραν και πολύ ψύχραιμα. Συγκεκριμένα, ετοίμασαν μια φανταστική υποδοχή στον Ουρουγουανό σταρ ο οποίος έφτασε στο Πόρτο Αλέγκρε για να ξεκινήσει τις προπονήσεις με την ομάδα. Περικύκλωσαν το όχημα που τον μετέφερε και έδωσαν το βροντερό «παρών», με σημαίες και φυσικά πολύ τραγούδι.

The airport in Porto Alegre this morning was absolutely packed with @Gremio 🇧🇷 fans for Luis Suarez’s arrival pic.twitter.com/FjRM5xIVfK