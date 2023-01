Στο πλαίσιο της κηδείας του Πελέ, το φέρετρό του πέρασε και έξω από το σπίτι της μητέρας του, με την 100χρονη να θρηνεί τον θάνατο του γιου της.

Η Βραζιλία τιμά τον δικό της ποδοσφαιρικό Βασιλιά και πριν την κηδεία του Πελέ, υπήρξε περιφορά του φερέτρου του στους δρόμους της Σάντος. Συγκεκριμένα, το όχημα το οποίο το κουβαλά πέρασε και από τη γειτονιά της μητέρας του, Σελέστε, η οποία είναι 100 ετών. Εκείνη μάλιστα, (είναι η κυρία με το καπέλο) βγήκε στο μπαλκόνι της για να θρηνήσει για τον γιο της.

Pele’s mother, Celeste, who is 100, in the knitted hat, standing on the balcony of her home, waiting for her son’s funeral cortege to pass by pic.twitter.com/qqmiM82eJa