Πλάνα από παλαιότερη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην οποία δήλωνε ότι θέλει να «τελειώσει την καριέρα του στο κορυφαίο επίπεδο» έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, μετά την επιβεβαίωση της μεταγραφής του στην Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κι επίσημα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος μετά την επισημοποίηση του deal με την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας για τα επόμενα 2,5 χρόνια παρότι το 2015, ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης τότε, δήλωνε ότι θα ήθελε να ολοκληρώσει την καριέρα του αγωνιζόμενος στο κορυφαίο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το 2015 μιλώντας στην εκπομπή «The Jonathan Ross Show», είχε αναφέρει ότι δεν θα ήθελε να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Κατάρ, τις ΗΠΑ ή το Ντουμπάι. «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στο κορυφαίο επίπεδο, με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό να πάω στις ΗΠΑ, στο Κατάρ ή στο Ντουμπάι, αλλά δεν θα το ήθελα για εμένα».

Εδώ το απόσπασμα που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες:

Cristiano Ronaldo 2015 : I want to finish with dignity, I don't want to play in MLS, Qatar or Dubai



Cristiano Ronaldo 2022 : Will join Saudi Arabia team Al-Naser



Learned lesson : Don't talk shit if you can't resist money 😂🤑 pic.twitter.com/S9q8HiU4F7