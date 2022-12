Θύμα ληστείας σε δρόμο του Ρίο Ντε Τζανέιρο έπεσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Τίτε, με τον δράστη να φεύγει από το σημείο κατηγορώντας τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Βραζιλίας για την αποτυχία στο περασμένο Μουντιάλ.

Στιγμές τρόμου και... σουρεαλισμού έζησε ο Τίτε στην πατρίδα του, καθώς έπεσε θύμα ληστείας σε δρόμο του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «O Globo», ο πρώην τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος παραιτήθηκε μετά το τέλος του Μουντιάλ, βγήκε να περπατήσει νωρίς το πρωί, περίπου στις 06:00 στη γειτονιά Μπάρα ντα Τιχούκα, όταν ένας άγνωστος τον πλησίασε και τον λήστεψε, αποσπώντας την αλυσίδα που φορούσε ο 61χρονος.

Το... σουρεαλιστικό της υπόθεσης είναι ότι καθώς απομακρύνθηκε από το σημείο, ο δράστης φέρεται να του τα... έψαλε για την αποτυχία της εθνικής Βραζιλίας, η οποία δεν κατάφερε για δεύτερο σερί Μουντιάλ να προχωρήσει πέραν των προημιτελικών και για πέμπτο σερί έμεινε μακριά από την κούπα.

Ο Τίτε είχε επιστρέψει, μάλιστα, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ομοσπονδιακό πάγκο.

