Ο Ράιαν Τσέρκι της Λυών επιχείρησε ένα από τα χειρότερα πέναλτι Πανένκα που θα δεις ποτέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ για το Super Cup του Ντουμπάι την Πέμπτη.

Η Άρσεναλ επικράτησε άνετα (3-0) στο πρώτο της παιχνίδι για το Super Cup του Ντουμπάι -τουρνουά τεσσάρων ομάδων- χάρη στα γκολ του πρώτου ημιχρόνου από τους Γκαμπριέλ Μαγκαλάες, Έντι Ενκετιά και Φάμπιο Βιέιρα. Σε μια περίεργη πρωτοτυπία, όμως, κάθε αγώνας στη διοργάνωση - όπου συμμετέχουν επίσης η Λίβερπουλ και η Μίλαν - ακολουθείται από μια διαδικασία πέναλτι στην οποία οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν επιπλέον βαθμούς.

Σε αυτό το στάδιο του αγώνα λοιπόν ο νεαρός άσος της Λυών Ράιαν Τσέρκι είδε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διακριθεί, αλλά το πλάνο του δεν πήγε όπως θα ήθελε, προσφέροντας μια πολύ εύκολη επέμβαση στον νεαρό κίπερ των «κανονιέρηδων» Καρλ Χάιν, ο οποίος μάλιστα απέκρουσε τέσσερα συνολικά πέναλτι των Γάλλων.

Ο Τσέρκι όταν έφτασε η σειρά του να εκτελέσει, έκανε μια άκρως αποτυχημένη προσπάθεια να εκτελέσει αλα πανένκα. Ο 19χρονος φανταζόταν ξεκάθαρα τις πιθανότητές του να εντυπωσιάσει, αλλά δεν θα μπορούσε να πάει πιο άσχημα αφού απλώς την έστειλε στην αγκαλιά του Χάιν.

Δείτε το βίντεο:

JDJEJSJSJSJNWNWNWNW nah you can't be serious 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/O3np9NZRVE