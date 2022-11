Ο Μέσι θέλει να γίνει… Μαραντόνα! Μπορεί;

Αργεντινή και Γερμανία κινδυνεύουν με ιστορικά αρνητικά ρεκόρ, Βέλγιο και Ολλανδία σπάνε ρεκόρ, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει τον κακό της δαίμονα. Τα κορυφαία facts πριν τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ είναι εδώ!

Η καλύτερη βόλτα στα γήπεδα του Κατάρ ενόψει της σέντρας στη 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Κανένα από τα 10 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο το Μεξικό δεν έχει χάσει η Αργεντινή σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας 7 φορές στη νίκη. Η τελευταία της ήττα στο ζευγάρι σημειώθηκε το 2004 στο Copa América. Στο 1.53 ο άσος για τους Αργεντίνους, που μετράνε 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια επί των Μεξικάνων στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επίσης, μετά το κάζο της πρεμιέρας και την ήττα από τη Σαουδική Αραβία, η ομάδα του Σκαλόνι κινδυνεύει με ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, καθώς ποτέ δεν ηττήθηκε στα 2 πρώτα παιχνίδια στον όμιλο!

Οι οιωνοί είναι καλοί, πάντως, για την Αργεντινή, καθώς το Μεξικό δεν έχει καταφέρει να σκοράρει σε κανένα από τα 3 τελευταία του ματς στη διοργάνωση. Στο 1.93 η απόδοση να κρατήσει η Αργεντινή το μηδέν στην άμυνα. Ποτέ στην ιστορία του αυτό το σερί δεν έφτασε στα 4 παιχνίδια, πάντως, ενώ η τελευταία φορά που δεν κέρδισε κανένα από τα 2 πρώτα παιχνίδια στον όμιλο ήταν το 1978, όταν είχε χάσει και τα 3 παιχνίδια. Θα καταφέρει να αποφύγει την ήττα, βάζοντας δύσκολα στην Αργεντινή; Στο 2.35 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ στην ήττα της πρεμιέρας και έχει πετύχει γκολ και στις 5 πιο πρόσφατες εμφανίσεις του με την Αργεντινή σε όλες τις διοργανώσεις. Μόλις μία φορά στην καριέρα του στο παρελθόν κατάφερε να βρει δίχτυα για 6 διαδοχικά παιχνίδια, το 2012. Το επόμενό του γκολ, μάλιστα, θα είναι το 8ο στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με αυτό θα πιάσει τους Μαραντόνα και Σταμπίλε, κυνηγώντας μόνο τον Μπατιστούτα (10 γκολ) στη λίστα των σκόρερ της «Σελέστε». Σε απόδοση 2.05 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.

Η Δανία κέρδισε και τα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια της επί της Γαλλίας και ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει αυτό το σερί στις 3 διαδοχικές νίκες. Αν νικήσει, μάλιστα, θα γίνει η πρώτη ομάδα, που κερδίζει τους «τρικολόρ» 3 φορές στο ίδιο ημερολογιακό έτος! Θα τα καταφέρει; Στο 4.40 το διπλό. Οι Γάλλοι, φυσικά, θέλουν να πάρουν εκδίκηση γι’ αυτές τις ήττες, ήταν εντυπωσιακοί στην πρεμιέρα, με το 4-1 επί της Αυστραλίας έγιναν οι πρώτοι πρωταθλητές, που ξεκινούν με νίκη μετά τη Βραζιλία το 2006, ενώ έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία τους στη διοργάνωση, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.82. Ποτέ στην ιστορία τους δεν κέρδισαν 6 στη σειρά, ενώ η τελευταία ομάδα που έκανε κάτι τέτοιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η Ισπανία το 2010!

