CR7 & Μέσι: Τα… μουντιαλικά GOAT των ομίλων

Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρουν μόνο στους ομίλους, ενώ Βραζιλία και Βέλγιο εντυπωσιάζουν στις πρεμιέρες! Τα κορυφαία facts πριν τη σέντρα στο Μουντιάλ είναι εδώ!

Η καλύτερη βόλτα στα γήπεδα του Κατάρ ενόψει της πρεμιέρας του Παγκόσμιου Κυπέλλου, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Στο τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο ο Μέσι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δείχνει να απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο στην Παρί και θέλει να οδηγήσει την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Και τα 6 του γκολ στην τελική φάση της διοργάνωσης έχουν σημειωθεί στη φάση των ομίλων (στα νοκ άουτ δεν έχει σκοράρει ακόμα, παρά τα 756 λεπτά συμμετοχής). Στο 3.25 να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση της πρεμιέρας με τη Σαουδική Αραβία.

Κορυφαία μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Η Γκάνα έχει σκοράρει και στα 5 τελευταία της ματς στο τουρνουά και θα προσπαθήσει να γίνει μόλις 3η αφρικανική ομάδα, που το κάνει για 6 διαδοχικά παιχνίδια (μετά τις Νότιο Αφρική και Νιγηρία). Θα το κάνει κόντρα στην Πορτογαλία; Στο 2.45 το G/G. Στην αναμέτρηση θα αγωνιστεί, φυσικά, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει βρει δίχτυα και στα 7 τελευταία του παιχνίδια για τους ομίλους της διοργάνωσης και νιώθει ότι έχει πολλά να αποδείξει μετά τους τελευταίους προβληματικούς μήνες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο 2.15 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο ματς.

Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ στο γκολ στην τελική φάση και στους 15 αγώνες που έχει δώσει, έχει πετύχει μόλις 9 γκολ. Με 0,6 τέρματα ανά παιχνίδι, είναι η χειρότερη ομάδα, με τουλάχιστον 10 αγώνες. Η μοναδική φορά που σκόραρε πάνω από 1 γκολ στην ίδια αναμέτρηση ήταν στη νίκη με 2-1 επί των ΗΠΑ το 1998. Στο 1.77 η νίκη της Αγγλίας με μηδέν παθητικό στην πρεμιέρα. Ο Χάρι Κέιν θα είναι ξανά η αιχμή του δόρατος για τους Άγγλους. Ήταν κορυφαίος σκόρερ της προηγούμενης διοργάνωσης το 2018, όταν και πέτυχε τα 5 από τα 6 του γκολ στη φάση των ομίλων. Κανένας παίκτης στην ιστορία των Παγκόσμιων Κυπέλλων δεν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε δύο διαδοχικές διοργανώσεις και αν ο Κέιν θέλει να γράψει ιστορία, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει δυνατά. Στο ανανεωμένο Build A Bet συνδυάζονται οι εξής αγορές: νίκη Αγγλίας, γκολ Κέιν οποιαδήποτε στιγμή και under 3,5 γκολ σε απόδοση 3.25.

