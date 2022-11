Ο αειθαλής Καζουγιόσι Μιούρα παραμένει παραγωγικός και... ορεξάτος, σκοράροντας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες με τη φανέλα της Σουζούκα και πανηγυρίζοντας το γκολ με «τρελό» χορό!

Καζουγιόσι Μιούρα. Ένα όνομα, μία ανεξάντλητη καριέρα και πηγή ενέργειας που τον ωθεί να βρίσκεται στην ενεργό δράση ακόμα και στα 55 του χρόνια.

Ο θρυλικός Ιάπωνας στράικερ διανύει αισίως την 41η (!) επαγγελματική σεζόν του, αγωνιζόμενος ως δανεικός από την αγαπημένη του Γιοκοχάμα στη Σουζούκα της τέταρτης κατηγορίας. Και όχι μόνο αγωνίζεται, αλλά συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες!

Αφού άνοιξε λογαριασμό στη φετινή περίοδο με το γκολ κόντρα στην Τιάμο Χιρακάτα στις 30 Οκτωβρίου, διπλασίασε τα γκολ του στο παιχνίδι με αντίπαλο την Οζάκα χάρη σε καρφωτή κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Γκολ που πανηγύρισε έξαλλα, χορεύοντας σε «τρελούς» ρυθμούς κι επιβεβαιώνοντας περίτρανα για άλλη μια φορά πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

55-year-old Kazuyoshi 'King Kazu' Miura has scored *another* goal for Suzuka PG, this one a header in front of the net.pic.twitter.com/o0qSJAQMjX