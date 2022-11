Στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία. Σε κάθε σημείο της γης, παιδιά μαθαίνουν να βάζουν γκολ στις διακρίσεις, διαλύοντας τα στερεότυπα και τις ανισότητες.

«Ένα μεγάλο αγόρι στεκόταν μπροστά μου. Αυτό το στρατιωτικό παντελόνι, αυτά τα martens... ξυρισμένο κεφάλι, οπαδικό κασκόλ. Μου έκανε εντύπωση. Άρχισα να ακούω τη μουσική τους αμέσως. Μου άρεσε. Μιλούσε για αξίες, πατρίδα. Συνάντησα συμμαθητές νεοναζί σε ένα από τα καλύτερα λύκεια στο Gorzow» (σ.σ. πόλη στη δυτική Πολωνία).

Ο Staszek πήγε στην πρώτη του Πορεία Ανεξαρτησίας το 1997 με τους μεγαλύτερους φίλους του. Ήταν 16 ετών και ήταν εκστασιασμένος με την ατμόσφαιρα. Άκουγε τους φίλους του να απορροφούν το εθνικιστικό μήνυμα σαν σφουγγάρια. Ήταν εντυπωσιασμένος. Συχνά, αν όχι σχεδόν πάντα, όλοι στο γκρουπ προέρχονταν από οικογένειες χαμηλής τάξης. Μέσα στην κοινότητα που είχαν διαμορφώσει, εκεί όπου εδράζονταν και αναπαράγονταν οι ακραίες ιδέες (που μετατρέπονταν σε ακραίες πράξεις) προσφέρονταν και οι απαντήσεις στα «γιατί» που γεννιούνται στα εφηβικά μυαλά. Συνήθως στρέφοντας το δάχτυλο στον «ξένο», τον «άλλον» που είναι «υπεύθυνος» για τα μύρια κακά. Τη δεκαετία του 1990 μπήκε στη δεύτερη γενιά των skinheads.

Συνήθης πρακτική των μελών της κοινότητας ήταν να κλέβουν μαγαζιά Γερμανών. Και το επιχείρημα ήταν «μα οι Γερμανοί μας έκλεψαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Για τους έφηβους το να εντυπωσιαστούν και εν συνεχεία να γίνουν μέλη μιας εξτρεμιστικής ομάδας είναι πολύ εύκολο. Αντιστρόφως ανάλογο με το πόσο δύσκολο είναι να κόψουν κάθε δεσμό μαζί της. Ο Staszek μεγάλωσε. Άρχισε να αποστασιοποιείται. Αυτό ερμηνεύτηκε ως προδοσία. Δέχθηκε επίθεση γιατί άραζε με ένα νέο φίλο που άνηκε στην hip-hop κουλτούρα.

Όταν τελείωσε το Λύκειο, πήγε στο Πανεπιστήμιο. Όσο πιο μακριά γινόταν από την κοινότητα και τους ανθρώπους που μεγάλωσε. Εκεί προσπάθησε να γυρίσει σελίδα και βίωσε την απομόνωση. Ήταν για χρόνια ένας πρώην skinhead κι ας είχε μετατραπεί από Staszek σε Stalislaw. Ένας άνδρας που ήθελε να αλλάξει. Έτσι περιγράφει στο εγχειρίδιο του YARSPE ο Stalislaw Czerczak, ιδρυτής πλέον της οργάνωσης CODEX που στόχο έχει να συμβάλει στην απεμπλοκή από τον εξτρεμισμό, τη βία, την περιφρόνηση των νέων ανθρώπων στην Πολωνία, την ιστορία του. Από την ένταξη σε μια ομάδα νεο-Ναζί και τη ζωή ως skinhead, μέχρι την αποστασιοποίηση, την αλλαγή. Ο Stalislaw ντρεπόταν για το σκοτεινό παρελθόν του, όμως αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σωστά, να το μετατρέψει σε ένα πολύτιμο εργαλείο κατά της ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

All set in #Rome for the #YARSPE conference on sport and anti-radicalisation.



Around 80 experts, sports practitioners and others are gathering to look at interventions among young people and online to counter radicalisation.



Project part-funded by @EUErasmusPlus pic.twitter.com/1TB2LeMTsx