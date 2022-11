Ο Λουίς Σουάρες έκλεψε την... παράσταση στο αντίο του στην φιέστα που έκανε η Νασιονάλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το κλίμα να χαρακτηρίζεται από την συνηθισμέν χαρμολύπη που επιφέρουν αυτές οι καταστάσεις.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Νασιονάλ για δεύτερη φορά, αφού το συμβόλαιό του με την αγαπημένη του ομάδα έφτασε στο τέλος του και κείνος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Luis Suárez says goodbye to Nacional after winning the Uruguayan championship 😢



He will be a free agent in January 👀 pic.twitter.com/extbYlqyY5