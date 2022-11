Ο Γκάρεθ Μπέιλ οδήγησε την Λος Άντζελες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού μπήκε αλλαγή στην παράταση και σκόραρε για το 3-3 στο 128'! Στη διαδικασία των πέναλτι η ομάδα του ήταν καλύτερη και πήρε τον τίτλο για 2η φορά.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ στέφθηκε και πρωταθλητής στην Αμερική με την Λος Άντζελες.

Ο Ουαλός μπήκε στο ματς στο 97' (1η του συμμετοχή στα play offs) αντί του Κάρλος Βέλα και στο 128' έστειλε το ματς στη διαδικασία των πέναλτι!

Ο τελικός με την Φιλαδέλφεια Γιούνιον ήταν συγκλονιστικός αφού οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 28'και στο 59' έγινε το 1-1.

Στο 83' ο Μουρίγιο έκανε το 2-1 αλλά ο Τζακ Έλιοτ έστειλε το ματς στην παράταση σκοράροντας 2' αργότερα.

Στον έξτρα χρόνο, οι φιλοξενούμενοι, πήραν το προβάδισμα και πάλι με τον Ελιοτ στο 124', αλλά ο Μπέιλ με τη δική του κεφαλιά οδήγησε το τρόπαιο να κριθεί από την άσπρη βούλα.

Εκεί, οι παίκτες της Φιλαδέλφεια ήταν άστοχοι και παρόλο που ο Κρίστιαν Τέγιο δεν βρήκε στόχο στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι, η Λος Άντζελες πήρε για 2η φορά το πρωτάθλημα (ήταν γηπεδούχος στον τελικό διότι τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια).

Ο Κιελίνι ήταν στον πάγκο και δεν αγωνίστηκε στο ματς που έκρινε τον τίτλο. Από την άλλη, ο Μπέιλ, έχει μέχρι στιγμής στην Αμερική 13 ματς και 3 γκολ. Ετσι, μετά τα τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, πρόσθεσε στο παλμαρέ του και το τίτλο του πρωταθλητή Αμερικής.

To γκολ του Μπέιλ:

Το... χρυσό πέναλτι: