Ο Κάρλος Κορμπεράν ήταν εξαρχής ο «εκλεκτός» της Γουέστ Μπρομ για την άκρη του πάγκου και σύμφωνα με την «Telegraph» αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας και να καθοδηγήσει τους Μπάγκιζ στο προσεχές παιχνίδι τους με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Στην Championship ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Κάρλος Κορμπεράν, μετά το σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος άφησε τη Χάντερσφιλντ για τους Ερυθρόλευκους τον περασμένο Ιούλιο, συμφώνησε σε όλα με τη Γουέστ Μπρομ για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας μετά την απόλυση του Στιβ Μπρους κι εντός της ημέρας η πρόσληψή του αναμένεται να γίνει κι επίσημη.

Έτσι, ο 39χρονος coach θα καθίσει στον πάγκο για το προσεχές παιχνίδι των Μπάγκις κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, από το οποίο ο σύλλογος ελπίζει να σαλπίσει την αντεπίθεσή του, καθώς μετά από 16 αγωνιστικες βρίσκεται στην προτελευταία θέση της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

#wba set to confirm the appointment of Carlos Corberan as new head coach later today. Negotiations now in final stages. Corberan's first game to be Sheffield United (h) this weekend