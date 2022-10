Πέναλτι στην Κροατία κυριολεκτικά... έσκισε τα δίχτυα (vid)

Η εκτέλεση πέναλτι του Κροάτη Κριστάνοβιτς, στο Σλάβεν Μπέλουπο - Ριέκα ήταν τόσο δυνατή που έσκισε τα δίχτυα στην πραγματικότητα και χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Η φράση «έσκισε τα δίχτυα» έχει ακουστεί πολλές φορές για να δοθεί έμφαση σε ένα πολύ δυνατό σουτ. Στην Κροατία όμως, στο Σλάβεν Μπέλουπο - Ριέκα ο Κριστάνοβιτς των γηπεδούχων το έκανε πράξη. Με το δυνατό πέναλτί του έσκισε στην κυριολεξία τα δίχτυα της Ριέκα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 2-1.

Slaven Belupo 2-1 Rijeka (80')



Krstanović broke the net with his penalty! pic.twitter.com/iDqgBrTNRD