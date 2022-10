Επτά κόκκινες και τρομερό ξύλο σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Ουαλία (vid)

Σκηνές αγώνα...μποξ και όχι ποδοσφαίρου εκτυλίχθηκαν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Ουαλίας με παίκτες να ανταλλάζουν γροθιές και το κοντέρ των αποβολών να φτάνει τις επτά.

Το κλισέ «άναψαν τα αίματα» ίσως και να μην είναι αρκετό να περιγράψει το ξύλο που έπεσε σε ματς ερασιτεχνικών κατηγοριών στην Ουαλία. Όλα άρχισαν όταν δύο παίκτες των ομάδων είδαν την κόκκινη κάρτα, προφανώς για κάποια διένεξή τους εντός του παιχνιδιού. Δεν έμειναν εκεί όμως, πιάστηκαν στα χέρια για τα καλά και ως μποξέρ, και όχι ποδοσφαιριστές, αντάλλαξαν σοκαριστικές γροθιές, με τη σύρραξη φυσικά να γενικεύεται. Κάπως έτσι η αναμέτρηση έληξε με τον διαιτητή να δείχνει την κόκκινη κάρτα σε επτά παίκτες.

