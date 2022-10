Ο Σουνσούκε Νακαμούρα, ένας από τους κορυφαίους Ασιάτες παίκτες που πέρασαν ποτέ από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γράφοντας ιστορία με τη Σέλτικ, κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 44 ετών με τη φανέλα της Γιοκοχάμα.

Τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα έριξε ο θρύλος του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, Σουνσούκε Νακαμούρα.

Στα 44 του χρόνια, ο άλλοτε συμπαίκτης του Γιώργου Σαμαρά στη Σέλτικ με την οποία συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στην πατρίδα του με τη φανέλα της Γιοκοχάμα, κρεμώντας έτσι τα παπούτσια του μετά από μια 25ετία ως επαγγελματίας.

Ο γνωστός για τις εκτελέσεις φάουλ και τις δημιουργικές ικανότητες μέσος έλαβε καθολική αποθέωση στο γήπεδο από τους φίλους της αγαπημένης ομάδας του, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, υπηρέτησε σε τρεις διαφορετικές θητείες και τη βοήθησε να ανέβει από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία.

Συνολικά, ο Νακαμούρα αγωνίστηκε σε Ιαπωνία, Ιταλία (Ρετζίνα), Σκωτία (Σέλτικ) και Ισπανία (Εσπανιόλ), μετρώντας 98 συμμετοχές και 24 γκολ με το εθνόσημο και παίζοντας σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010).

Με τη φανέλα της Σέλτικ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο, δύο Λιγκ Καπ, καταγράφοντας συνολικά 31 γκολ και 36 ασίστ σε 145 εμφανίσεις.



😢 A #CelticFC icon says farewell to professional football today.



Best of luck in your retirement, Shunsuke Nakamura ✨#ThankYouNaka🍀🇯🇵 pic.twitter.com/ZzsDHbokCF