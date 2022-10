Το πούλμαν της Φλαμένγκο δέχθηκε επίθεση με πέτρες από οπαδούς της Κορίνθιανς, καθώς έφτανε στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα των τελικών του Κυπέλλου Βραζιλίας

Παρατράγουδα υπήρξαν πριν την έναρξη του πρώτου τελικού του Κυπέλλου Βραζιλίας ανάμεσα στην Κορίνθιανς και την Φλαμένγκο, με το πούλμαν της δεύτερης να δέχεται επίθεση με πέτρες ενώ προσπαθούσε να φτάσει στο γήπεδο.

Πολλά παράθυρα έσπασαν, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας από τους επιβάτες.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση:

Vídeo de dentro do ônibus para mostrar o estrago que as pedras arremessadas por corinthianos fizeram no veículo que transportava parte da torcida do Flamengo à Neo Química Arena. pic.twitter.com/9stmtQLMBe