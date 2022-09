Ο Σάντι Καθόρλα εκτέλεσε φάουλ και με τα δύο πόδια: Το ένα στο δοκάρι, το άλλο στα δίχτυα (vid)

Πλάνα δείχνουν τον Σάντι Καθόρλα να εκτελεί φάουλ και με τα δύο πόδια, καθώς αποδεικνύει ότι είναι ένας από τους πιο two footed παίκτες που έχουν κοσμήσει ποτέ τα γήπεδα.

Ο άλλοτε της Άρσεναλ και της Βιγιαρεάλ, Σάντι Καθόρλα, αγωνίζεται πλέον στην Αλ Σαντ στο Κατάρ και έδειξε την κλάση του για άλλη μια φορά βοηθώντας την ομάδα του να κερδίσει 4-0 εναντίον της Αλ Σαΐγια στο Ooredoo Cup.

Ο 37χρονος πλέον Ισπανός ήταν διάσημος για την ικανότητά του να χρησιμοποιεί και τα δύο του πόδια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Premier League, καθώς συχνά αναλάμβανε να εκτελέσει τις στημένες φάσεις και το έκανε τόσο με το δεξί όσο και με το αριστερό πόδι.

Αυτό συνέβη και πάλι καθώς εκτέλεσε για πρώτη φορά ένα φάουλ με το αριστερό στο 42ο λεπτό, το οποίο τράνταξε το δοκάρι. Στο 75ο λεπτό εκτέλεσε με το δεξί και η μπάλα βρήκε δίχτυα παρά την προσπάθεια του αντίπαλου τερματοφύλακα να αποσοβήσει το γκολ.

Of course, who else than Santi Cazorla that could take free kick with both legs & scored in one of them...pic.twitter.com/BZghdyaq2w