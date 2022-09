Σε αγώνα της Ατλέτικο Οτάβα σημειώθηκε γκολ για highlight (vid)

O Μπαλού Τάβλα είναι ένας 23χρονος εξτρέμ που παίζει στην Ατλέτκο Οτάβα του Καναδά και πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ του 2022.

Ο Μπαλού Τάβλα είναι ένας 23χρονος εξτρέμ που έχει γεννηθεί στην Ακτή Ελεφαντοστού όμως παιδί ακόμα βρέθηκε στον Καναδά και πήρε την εκεί υπηκοότητα. Μάλιστα θήτευσε και σε ακαδημίες που ονομάζονται Πανελλήνιος!

Μικρός πέρασε και από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα και πλέον παίζει στην Ατλέτικο Οτάβα, ενώ είναι και διεθνής με τον Καναδά. Γιατί τα λέμε όλα αυτά;



Στο χθεσινό (24/9) ματς με την Κάβαρλι το club του κέρδισε 3-1 και ο Τάβλα άνοιξε το σκορ μόλις στο 4' με ένα πανέμορφο γκολ – γυριστό έξω από την αντίπαλη περιοχή – που το χαζεύεις.



GOLAZO 🌶



Hello soccer world. This is @CPLsoccer (not #MLS)



In this league, we have a saying#CANPL. BANGERS. ONLY.



Here's the latest, by Ballou Tabla of @AtletiOttawa



Cheers ❤️ pic.twitter.com/7gZXJCSZ1n