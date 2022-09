Μάνσφιλντ, η πρώτη ομάδα που μεταθέτει τους αγώνες της για εξοικονόμηση ενέργειας

Η αγγλική Μάνσφιλντ Τάουν έδωσε το καλύτερο παράδειγμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μεταθέτοντας νωρίτερα το ραντεβού της κόντρα στη Γουόλσολ για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τη στιγμή που οι περισσότερες ομάδες αναζητούν τρόπους για να αποδράσουν από τον οικονομικό βραχνά που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, ένας άσημος σύλλογος από την τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας έδωσε το καλύτερο παράδειγμα! Ο λόγος για την Μάνσφιλντ Τάουν που πήρε την πρωτοβουλία να μεταθέσει την αναμέτρηση κόντρα στην Γουόλσολ το ερχόμενο Σάββατο (24/8) δυο ώρες νωρίτερα από την αρχική ώρα διεξαγωγής με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας!

Μια απόφαση που πάρθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από το συμβούλιο που θα συγκληθεί ανάμεσα στα κλαμπ της EFL, με θέμα συζήτησης τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Η επικρατέστερη από τις ιδέες που είχαν πέσει στο τραπέζι ήταν η μετάθεση των αγώνων σε πιο μεσημεριανές ώρες για να μειωθούν τα έξοδα ρεύματος σε προβολείς και φωτισμούς, με την Μάνσφιλντ να κάνει το πρώτο βήμα και να πηγαίνει από τη θεωρία στην πράξη.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, το επόμενο ραντεβού της για την League Two θα διεξαχθεί στις 3μ.μ (ώρα Ελλάδος) αντί για τις 5μ.μ, δείχνοντας το δρόμο για ένα μέλλον με λιγότερο «τσουχτερούς» λογαριασμούς.

«Ο αγώνας της Μάνσφιλντ με την Γουόλσολ για την τέταρτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου τελικά θα διεξαχθεί στις 3 το μεσημέρι. Η αρχική ώρα διεξαγωγής του αγώνα ήταν στις 5μ.μ. Ο σύλλογος προσπαθεί να μετριάσει την επικείμενη, σημαντική αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Ως μέρος αυτών των προσπαθειών, η νωρίτερη ώρα έναρξης θα επιτρέψει στον σύλλογο να διακρίνει εάν μπορεί να γίνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων στη χρήση των προβολέων και σε άλλα έξοδα ρεύματος.

Επιπλέον, μετά τη δοκιμή αυτής της αλλαγής στην ώρα έναρξης, ο σύλλογος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει καλύτερα εάν μια νωρίτερη εναρκτήρια έναρξη το Σάββατο θα επηρεάσει τις μελλοντικές παρουσίες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

🚨 #Mansfield Town’s Sky Bet League Two encounter at home to Walsall on Saturday 15 October will now kick-off at the earlier time of 1pm.



More. 👇#Stags 🟡🔵