Η φανέλα ομάδας της Σκωτίας μοιάζει με μπύρα και οι οπαδοί την ανακήρυξαν εμφάνιση της χρονιάς!

Μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σκωτίας ανέβασε τις εμφανίσεις σε νέο επίπεδο, αφού κυκλοφόρησε μια φανέλα σχεδιασμένη σαν... μπύρα!

Φυσικά το σχέδιο έχει γίνει viral στα social media και οι οπαδοί την έχουν λατρέψει. Πολλοί επιμένουν ότι είναι έτοιμοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να την αποκτήσουν ανεξαρτήτως της ομάδας που υποστηρίζουν!

Ο λόγος για την Leith Victoria ομάδα που είχε την εφευρετική ιδέα και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των απανταχού υποστηρικτών του ποδοσφαίρου. Ο ερασιτεχνικός σύλλογος ακολούθησε τα βήματα άλλων μη επαγγελματικών ομάδων που επέλεξαν σχέδια out-the-box για τις νέες τους εμφανίσεις.

Η ομάδα του πρωταθλήματος της Βόρειας Καληδονίας, Loch Ness FC έγινε πρωτοσέλιδο το 2020, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με το τέρας του Loch Ness να εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος.

Κέρδισε πολλά βραβεία και μάλιστα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Match of the Day με τον παρουσιαστή Γκάρι Λίνκερ να παραδέχεται ότι ήταν μια από τις καλύτερες φανέλες που είδε ποτέ.

Τώρα ο σύλλογος του Εδιμβούργου, που αγωνίζεται στην Lothian & Edinburgh AFA Premier Division, διεκδικεί την ίδια παγκόσμια αναγνώριση!

Newcraighall Leith Victoria’s kit is something else 👏🏻😂 pic.twitter.com/1EpZT714fk