Ο 13χρονος Κρίστοφερ Άθερτον έγινε ο νεότερος παίκτης του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο 13χρονος Κρίστοφερ Άθερτον της Γκλέναβον έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής του Ηνωμένου Βασιλείου, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο Football League Cup της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ένας 13χρονος από τη Βόρεια Ιρλανδία έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού έπαιξε χθες στο Football League Cup της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο λόγος για τον Κρίστοφερ Άθερτον που μπήκε ως αλλαγή στο 75ο λεπτό για τη Γκλέναβον σε ηλικία μόλις 13 ετών και 329 ημερών στη νίκη της με 6-0 επί της Ντόλινγκστοουν, παίρνοντας μια ασίστ με την πρώτη του επαφή για το έκτο γκολ της ομάδας του.

Το Football League Cup Βόρειας Ιρλανδίας, γνωστό και ως BetMcLean League Cup, κατέχει παρόμοιο ρόλο με το Carabao Cup στην Αγγλία, ως η δεύτερη διοργάνωση στο ποδόσφαιρο της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Άθερτον κατέρριψε το ρεκόρ που έθεσε ο προηγούμενος νεότερος παίκτης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ίμον Κόλινς, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του για τη Μπλάκπουλ στις 9 Σεπτεμβρίου 1980 σε ηλικία 14 ετών και 323 ημερών σε μια νίκη 2-1 εναντίον της Κιλμαρνοκ. Ο Κόλινς, ο οποίος έπαιξε για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας Κ21, φόρεσε και τις φανέλες των Σαουθάμπτον και Πόρτσμουθ.

Ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στην Πρέμιερ Λιγκ είναι ο μέσος της Λίβερπουλ Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος έπαιξε για τη Φούλαμ σε ηλικία 16 ετών και 30 ημερών στις 4 Μαΐου 2019 σε μια εκτός έδρας ήττα 1-0 από τη Γουλς.

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1⃣3⃣ yrs and 3⃣2⃣9⃣ days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.



Congratulations Christo!!👏🏼💙 pic.twitter.com/hypGdC5R7p