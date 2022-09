Τα… πάντα όλα για το ευρωπαϊκό τριήμερο!

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινούν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα βρίσκονται εδώ! Τα κορυφαία στατιστικά και τα πιο ψαγμένα στοιχεία.

Η καλύτερη βόλτα, πλέον, στα γήπεδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη ξεκινάει στο Europa League με αντίπαλο τη Ναντ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 9 τελευταία τους παιχνίδια εκτός των συνόρων, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία τους, και θέλουν επιτέλους να βάλουν τέλος σε αυτή. Θα τα καταφέρουν;

Υπάρχει και ένα άλλο… τρελό σερί για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει 30 φορές γαλλικές ομάδες στην ιστορία του και δεν έχει αναδειχθεί ισόπαλος στις 24 τελευταίες από αυτές! Η τελευταία φορά που έμεινε στην ισοπαλία ήταν κόντρα στη Μονακό τον Νοέμβριο του 1992 (0-0 εντός έδρας)…

Από το 2003 μέχρι σήμερα η Μπάγερν έχει συμμετάσχει και στις 18 σεζόν στους ομίλους του Champions League. Και έχει κερδίσει όλες τις πρεμιέρες της! Οι Βαυαροί πάντα εντυπωσιάζουν, έχουν πετύχει συνολικά 45 γκολ σε αυτό το σερί, ενώ έχουν δεχθεί μόλις 2. Στις 9 πιο πρόσφατες πρεμιέρες τους έχουν συνολικό σκορ 27-0. Απίθανο ρεκόρ, με την Ίντερ να αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο.

Πέρυσι, η Λίβερπουλ είχε κάνει… περίπατο στον όμιλο, κερδίζοντας και τα 6 παιχνίδια. Και έχει τη δυνατότητα, τώρα, να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει 7 συνεχόμενες φορές στους ομίλους στην ιστορία του Champions League. Για να τα καταφέρουν οι «κόκκινοι», βέβαια, θα πρέπει να φύγουν με τους 3 βαθμούς από την Ιταλία, όπου τους περιμένει η Νάπολι. Η τελευταία έχει χάσει μόλις 1 φορά στο πρώτο ματς του ομίλου στις 6 προηγούμενες σεζόν (1-2 από τη Σαχτάρ το 2017) και είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την Λίβερπουλ σε πρεμιέρα τα 12 τελευταία χρόνια (2-0 εντός έδρας το 2019). Θα πάρουν ακόμη μία νίκη οι γηπεδούχοι ή θα σπάσει το ρεκόρ η Λίβερπουλ;

Στις 18 προηγούμενες συμμετοχές της στο Champions League η Τσέλσι ηττήθηκε στο πρώτο ματς στον όμιλο μόνο σε 2 περιπτώσεις (από τη Βασιλεία το 2013 και από τη Βαλένθια το 2019). Συνολικά, οι «μπλε» έχασαν μόλις 1 από τα 17 προηγούμενα παιχνίδια τους στους ομίλους της διοργάνωσης. Τώρα, ξεκινούν στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό, η οποία έχει κερδίσει μόνο 5 από τα 42 ματς που έχει δώσει στην ιστορία της διοργάνωσης! Θα επιβεβαιωθούν οι παραδόσεις και φέτος στην Κροατία;

Στις 23 προηγούμενες σεζόν της στο Champions League, η Μπαρτσελόνα μόλις 1 φορά έχασε το πρώτο της παιχνίδι (3-0 από την Μπάγερν πέρυσι στη Βαρκελώνη). Οι «μπλαουγκράνα» κέρδισαν τα 17 από αυτά τα ματς και ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη Βικτόρια Πλζεν με… άγριες διαθέσεις.

Η μοναδική ήττα της Ντόρτμουντ εντός έδρας στους ομίλους στα 12 προηγούμενα παιχνίδια ήρθε πέρυσι από τον Άγιαξ (1-3). Σε αυτό το σερί, έχει φτάσει 8 φορές στη νίκη, με την πρώτη της αποστολή φέτος να έρχεται κόντρα στην Κοπεγχάγη.

Ποτέ δεν έχει καταφέρει στην ιστορία της η Σέλτικ να κερδίσει το πρώτο ματς στους ομίλους του Champions League. Από τις 10 φορές που το έχει επιχειρήσει, γνώρισε την ήττα, μάλιστα, σε 8 περιπτώσεις. Μόνο η Άντερλεχτ έχει να δείξει χειρότερο σερί (12). Οι «Κέλτες» υποδέχονται την Ρεάλ Μαδρίτης στη Γλασκώβη αυτή τη φορά και τα πράγματα δείχνουν πολύ δύσκολα…

Η τελευταία φορά που η Μπενφίκα επιβλήθηκε στο εναρκτήριο παιχνίδι της σε όμιλο στο Champions League ήταν το 2015. Από τότε, το έχει προσπαθήσει άλλες 5 φορές χωρίς επιτυχία. Ήρθε η ώρα να σπάσει το κακό σερί με αντίπαλο τη Μακάμπι Χάιφα;

Κάθε φορά που η Λεβερκούζεν ξεκινάει εκτός έδρας τις υποχρεώσεις της στο Champions League, τα πράγματα δεν της πηγαίνουν καθόλου καλά. Η τελευταία της νίκη εκτός Γερμανίας ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2001 (1-0 τη Λυών). Από τότε, ακολούθησαν 9 αγώνες, εκ των οποίων έχασε τους 8… Φέτος, δοκιμάζεται στην έδρα της Μπριζ.

Από τα αντίστοιχα σερί στο Europa League, ξεχωρίζουν δύο: το ένα είναι της Λουντογκόρετς, που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 18 πιο πρόσφατα παιχνίδια, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Το ματς με τη Ρόμα, λοιπόν, δεν έρχεται και με τις καλύτερες προϋποθέσεις…

Το δεύτερο είναι εκείνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που δεν έχει χάσει κανένα από τα 18 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της. Ένα σερί που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 (κόντρα στην Μίντιλαντ) και οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να συνεχίσουν με αντίπαλο την επικίνδυνη Σοσιεδάδ. Θα τα καταφέρουν;

Από τις 8 περιπτώσεις που η Παρί αντιμετώπισε τη Γιουβέντους στο παρελθόν, δεν έφτασε ούτε μία φορά στη νίκη, γνωρίζοντας 6 ήττες. Αυτή η επίδοση είναι η χειρότερή της στην Ευρώπη κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Τώρα, όμως, θα ποντάρει στην έδρα της, όπου έχει χάσει μόλις 1 από τα 30 πιο πρόσφατα ματς στους ομίλους του Champions League (1-2 τον Οκτώβριο του 2020 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ). Οι φιλοξενούμενοι δεν θα είναι, πάντως, και τόσο εύκολος αντίπαλος, έχοντας κερδίσει τους 15 από τους 17 δικούς τους αγώνες στους ομίλους (από Μπαρτσελόνα και Τσέλσι) τα τελευταία χρόνια. Ποιος θα επιβληθεί στο Παρίσι;

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναμένεται να λάμψει και φέτος στη διοργάνωση. Ο επιθετικός της Παρί έχει πετύχει γκολ και στις 4 τελευταίες συμμετοχές του στο Champions League και κόντρα στη Γιουβέντους θα επιδιώξει να σκοράρει σε 5 σερί ματς για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο τελευταίος παίκτης των Παριζιάνων, μάλιστα, που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο Νεϊμάρ το 2017. Δίπλα του θα έχει τον Μέσι, ο οποίος έχει βρει δίχτυα 72 φορές στις 69 τελευταίες που ξεκίνησε βασικός στους ομίλους! Και τα 5 περσινά του γκολ, μάλιστα, ήρθαν στο Παρίσι σε αυτή τη φάση…

