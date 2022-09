Ο Μιραλέμ Πιάνιτς έφτασε σε κατ' αρχήν συμφωνία με την Αλ Σαρίγια και ταξιδεύει σήμερα (06/09) στα Εμιράτα για να τελειώσει την μεταγραφή του εκεί με τις «ευλογίες» της Μπαρτσελόνα.

Ο 32χρονος Βόσνιος μέσος αποδέχθηκε την εξαιρετική πρόταση που του κατέθεσε η Αλ Σαρίγια κι έτσι επετεύχθη συμφωνία. Σήμερα (06/09) ο Πιάνιτς θα ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συζητήσει τις τελικές λεπτομέρειες του deal και αν όλα πάνε καλά, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει.

Η Μπαρτσελόνα είναι απόλυτα σύμφωνη με την μετακίνηση του ποδοσφαιριστή, αφού μπορεί το οικονομικό αντάλλαγμα που θα πάρει, αν πάρει, να είναι πολύ μικρό, όμως θα γλιτώσει τα υπόλοιπα δύο χρόνια του πολύ παχυλού συμβολαίου που είχε ο Βόσνιος με την ομάδα. Ως αποτέλεσμα αυτού οι Καταλανοί θα κάνουν σημαντικό χώρο για να καταφέρουν να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον 18χρονο Γκάβι του οποίου το υπάρχον λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.



