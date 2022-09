Το ένα από τα τρία τέρματα της Νασιονάλ στο Clasico της Ουρουγουάης πέτυχε ο Λουίς Σουάρες στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα με... συστημένο αριστερό σουτ για το προσωρινό προβάδισμα δυο τερμάτων της ομάδας του στο 52'.

Ο Ουρουγουανός επέστρεψε στα πάτρια εδάφη φέτος και αγωνίζεται με τη φανέλα που άρχισε να μαθαίνει για το ποδόσφαιρο και για την τέχνη του σκοραρίσματος προτού πάρει το δρόμο προς την Ευρώπη και μεγαλουργήσει.

Στο 52ο λεπτό της «μάχης» με την Πενιαρόλ ο Σουάρες αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή έκανε το αριστερό σουτ, με τη μπάλα να παίρνει τροχιά και καμπύλη όσο ακριβώς χρειαζόταν προκειμένου να καταλήξει στα δίχτυα και να ξεσηκωθεί το Grand Parque Central.

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι ήταν το τελικό 3-1 για τη Νασιονάλ.

Just 35-year-old Luis Suárez hitting a stunner for his boyhood club in the Uruguayan Clásico ☄️



(via @tenfieldoficial)pic.twitter.com/14l3OrpHA8