Έχοντας ήδη σκοράρει δυο φορές και με την ευκαιρία να χαρίσει όλους τους βαθμούς στους Γκάλαξι απέναντι στην Σπόρτινγκ Κάνσας, ο Τσιτσαρίτο εκτέλεσε με μεγάλη αποτυχία ένα πέναλτι αλά Πανένκα κι έτσι η ομάδα του Λος Άντζελες έμεινε στο τελικό 2-2.

Ο Μεξικανός επιθετικός βρέθηκε μπροστά στη μεγάλη ευκαιρία για να κάνει χατ-τρικ και να πάρει μόνος του το παιχνίδι, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ωστόσο, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.

Η έμπνευση της στιγμής απέτυχε παταγωδώς στο 90' + 7' όταν ο Ερνάντες βρέθηκε στην άσπρη βούλα απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει τη νίκη στους Γκάλαξι.

Η εκτέλεση αλά Πανένκα ήταν κακή, ο πορτιέρε μπλόκαρε και ο Τσιτσαρίτο έμεινε να ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο για την επιλογή του.

Chicharito went for the panenka while on a hat trick 😅 pic.twitter.com/rql5ZdrYXI