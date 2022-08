Ο Μαρσέλ Ρέμερ πριν από μερικούς μήνες έχασε απροσδόκητα τη γυναίκα του και οι οπαδοί της Βίμποργκ τον χειροκρότησαν και του έδειξαν τη στήριξή τους, αφού τον έχουν δει να τιμά και τη φανέλα της δικής τους ομάδας.

Ο νυν μέσος της Λίνγκμπι επέστρεψε στην έδρα όπου αγωνιζόταν από τον Σεπτέμβρη του 2013 έως και τον Ιανουάριο του 2016. Τον Μάρτιο του 2022 έχασε απροσδόκητα τη γυναίκα του και ακόμα προσπαθεί να επανέλθει σε – όσο είναι εφικτό αυτό κι όσο μπορεί ν' αποδεχθεί την απώλεια – φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και ποδοσφαιρικής δράσης.

Την Κυριακή βρέθηκε ξανά στην έδρα της Βίμποργκ και παρά το γεγονός πως πλέον είναι αντίπαλος, οι οπαδοί της πρώην ομάδας του αλλά και οι συνάδελφοί του, έδειξαν τι πραγματικά είναι το ποδόσφαιρο. Τον πήραν μαζί τους, τον πήγαν μπροστά στην εξέδρα των οργανωμένων οπαδών κι εκείνοι έδειξαν στον Ρέμερ ότι είναι στο πλευρό του και τον στηρίζουν ως άνθρωποι για να καταφέρει να ξαναβρεί τη δύναμή του...

Lyngby midfielder Marcel Rømer’s wife Cecilie died unexpectedly in March.



His former club Viborg FF gave him a warm welcome after he faced them ❤️



