Ο Νταβίντ Λουίζ «πάσχει από ιογενή ηπατίτιδα» αναφέρει ο βραζιλιάνικος Τύπος και αναγκάστηκε να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Κυπέλλου στο παιχνίδι της Φλαμένγκο εναντίον της Σάο Πάολο λόγω υπερβολικής κόπωσης.

Ο πρώην αμυντικός της Τσέλσι και της Άρσεναλ Νταβίντ Λουίζ ξεκίνησε στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Κυπέλλου Βραζιλίας, τον οποίο κέρδισε η Φλαμένγκο με 3-1, αλλά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Ρεπορτάζ στη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο πάσχει από έναν ιό, δεν κοιμάται σωστά και παρουσίαζε πολλά σημάδια κόπωσης.

Το ιατρικό τμήμα της Φλαμένγκο θα διεξαγάγει περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσει τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ενώ τα τοπικά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για ιογενή ηπατίτιδα.

Μετά το παιχνίδι, είπε στο TV Globo: «Κοίτα, έχω λίγο πιο σοβαρό πρόβλημα. Πάω να κάνω κάποιες εξετάσεις. Μετά θα σου πω τι είναι». Ο Λουίζ διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τη Φλαμένγκο, αφού μετακόμισε από την Άρσεναλ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Ο ημιτελικός του κυπέλλου, ωστόσο, ήταν ο τέταρτος αγώνας του τον Αύγουστο και είχε συμπληρώσει τα 90 λεπτά της ισοπαλίας 1-1 της Κυριακής κόντρα στην Παλμέιρας στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Συμμετείχε επίσης και στους δύο αγώνες του προημιτελικού του Copa Libertadores κόντρα στην Κορίνθιανς.

Ο προπονητής της ομάδας δήλωσε μετά τον αγώνα της Τετάρτης ανέφερε πως: «Είναι φυσικό να είναι μια ανησυχητική κατάσταση. Πιστεύω ότι αύριο το ιατρικό τμήμα θα πρέπει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Προτιμώ να μην κάνω κάποιο σχόλιο, γιατί θα ήταν επιπόλαιο να πω κάτι για έναν αθλητή που έχει προεκτιμηθεί από το ιατρικό τμήμα».

