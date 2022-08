Ο τραγουδιστής Έντ Σίραν συνεργάστηκε με την ομάδα της Ίπσουϊτς, για το σχεδιασμό της τρίτης εμφάνισης της στο νέο πρωτάθλημα.

Η Ιπσουϊτς που αγωνίζεται στην League 1, παρουσίασε τη νέα - τρίτη- φανέλα της, στην οποία έχει βάλει το… χεράκι του ο Εντ Σίραν.

Ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής είναι οπαδός της ομάδας, η οποία το εκμεταλλεύτηκε αυτό και αποφάσισε η τρίτη φανέλα της, να έχει κάποιες εκδοχές του γραφικού που βρέθηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ του Σίραν "Equals".

As revealed by @edsheeran...



Your 2022/23 blackout third kit! 🤌#itfc #umbro pic.twitter.com/L1EL6oYKVk