Άλμπερτ Ριέρα: Από το «ντου» των οπαδών της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, στην απόλυτη αποθέωση με πορεία πρωταθλητισμού (vid)

Είχε τη... χειρότερη υποδοχή που θα μπορούσε να βιώσει ένας προπονητής αλλά μόλις δέκα ματς μετά, ο Άλμπερτ Ριέρα όχι απλώς το άφησε πίσω του, αλλά έχει γίνει σύνθημα στο στόμα των οπαδών της Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

«Είμαι πολύ τυχερός που τον έχω προπονητή μου. Είχα μερικούς κορυφαίους προπονητές στην Αγγλία, ανάμεσά τους τον Φρανκ Λάμπαρντ, τον πρώην προπονητή της Αγγλίας Στιβ ΜακΚλάρεν και τον Πολ Κλέμεντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Αντσελότι σε όλους τους συλλόγους. Μπορώ να πω ότι κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ριέρα». Λόγια του Μαξ Έλσνικ, αρχηγού της Ολίμπια Λιουμπλιάνας, που δείχνουν πόσα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες ανάμεσα σε προπονητή και οπαδούς.

Αυτό είναι το παράδειγμα του Άλμπερτ Ριέρα. Ο άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού και της Λίβερπουλ αποφάσισε να κάνει το παρθενικό του βήμα ως πρώτος προπονητής, αποδεχόμενος την πρόταση της Ολίμπια Λιουμπλιάνας στη Σλοβενία. Η υποδοχή του, ήταν βγαλμένη από τον... χειρότερο εφιάλτη του κάθε κόουτς.

Οι οπαδοί του συλλόγου εισέβαλαν στην αίθουσα Τύπου την ώρα που ο Ισπανός κόουτς παρουσιαζόταν από την σλοβένικη ομάδα, διακόπτοντας την διαδικασία και αποδοκιμάζοντάς τον. Και όμως, μετά από δέκα ματς (!), ο Ριέρα έχει μετατραπεί σε σύνθημα στα χείλη των ίδιων ανθρώπων που τον αποδοκίμαζαν. Το Gazzetta κάνει την αναδρομή για το πώς άλλαξε η κατάσταση.

Ο Άλμπερτ Ριέρα είχε πλούσια ποδοσφαιρική καριέρα, γεμάτη παρουσίες σε υψηλό επίπεδο. Η Λίβερπουλ αποτέλεσε το προσωπικό του «πικ». Φυσικά, δεν ξεχνάει κανείς και το πέρασμά του από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, αποτελώντας, το καλοκαίρι του 2010, την πρώτη μεγάλη μεταγραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη ως πρόεδρος των Πειραιωτών. Μόλις «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Φατίχ Τερίμ τον ζήτησε για βοηθό του στην άκρη του πάγκου της Γαλατασαράι.

Ο Ισπανός δεν το σκέφτηκε καν και αποδέχθηκε την πρόταση, ανοίγοντας νέο κύκλο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, ο 40χρονος κόουτς, έχοντας μείνει ανενεργός, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και να αναλάβει ως πρώτος προπονητής έναν σύλλογο. Αυτός ήταν η Ολίμπια Λιουμπλιάνας από τη Σλοβενία.

