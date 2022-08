Το συγκλονιστικό «You will never walk alone» των φίλων της Γκόου Αχέντ για τον Φαν Ιπέρεν (vid)

Ο Φαν Ιπέρεν επέστρεψε στην Ολλανδία ώστε να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του και τόσο οι συμπαίκτες του στη Ζίμπρου όσο και φίλαθλοι της χώρας του έστειλαν το δικό τους «μήνυμα» στον πρώην αμυντικό της ΑΕ Καραϊσκάκης.

Στην Ολλανδία με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο μεταφέρθηκε πρόσφατα ο Φαν Ιπέρεν, η περιπέτεια της υγείας του οποίου έχει συγκλονίσει τους πάντες. Ο μέχρι και πέρσι μπακ της ΑΕ Καραϊσκάκης που το καλοκαίρι μετακινήθηκε στη Ζίμπρου βρέθηκε σε κώμα μετά από πτώση του σε αγώνα του πρωταθλήματος Μολδαβίας και ύστερα από ενέργειες της οικογένειάς του αλλά και της ομάδας του επέστρεψε στην πατρίδα του ώστε να συνεχίσει εκεί (σ.σ. στο Ρότερνταμ) τη νοσηλεία του.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό του με πλέον χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα. Η Ζίμπρου στο πρόσφατο παιχνίδι της με την Μπάλτι έκανε γνωστό πως όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν στο 27χρονο αμυντικό (έχει αναφέρει και πως θα καλύψει τα έξοδα θεραπείας του), ενώ οι παίκτες της μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια που είχαν ένα ξεχωριστό μήνυμα για εκείνον. Μεταξύ άλλων και ο γκολκίπερ Γιαννακόπουλος που αγωνίζεται εκεί (ο μπακ Καρανίκας πέρασε στον συγκεκριμένο αγώνα ως αλλαγή).



Εκείνο το διάστημα η Γκόου Αχέντ Ιγκλς υποδέχθηκε της Αϊντχόβεν και οι φίλοι της δεν ξέχασαν τον πρώην ποδοσφαιριστή τους (ήταν εκεί πριν έρθει στην Ελλάδα). Πριν τη σέντρα ανάρτησαν ένα πανό που του εύχονταν να παραμείνει «δυνατός» και όλο το γήπεδο τραγούδησε το «You will never walk alone» για χάρη του. Μάλιστα τα τελευταία νέα για την κατάστασή του είναι ενθαρρυντικά, καθώς άνοιξε τα μάτια του.



[Eredivisie]



❤️💛 Magnifique le "You'll Never Walk Alone" des supporters de Go Ahead Eagles pour soutenir Donny van Iperen.



[🎥: @ESPNnl]#FootNL #GAEPSV pic.twitter.com/u0YQWPd3HZ