Η Μαυριτανία αποσύρεται από τουρνουά K15 λόγω διαφοράς ηλικίας των παικτών κι οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους

Η ομάδα U-15 της Μαυριτανίας αποφάσισε να αποχωρήσει από το τουρνουά FAU Region της ίδιας κατηγορίας, που διεξάγεται στη Λιβερία. Ο λόγος είναι η διαφορά ηλικίας των παικτών τους με αυτούς της Σιέρα Λεόνε.

Διαμάχη στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα Κ15 της Μαυριτανίας αποφάσισε να αποχωρήσει από το τουρνουά FAU Region της ίδιας κατηγορίας, που διεξάγεται στη Λιβερία λόγω διαφοράς ηλικίας των παικτών τους με αυτούς της Σιέρα Λεόνε, ομάδας από την οποία ηττήθηκε με 6-0 στον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, καταφέρνοντας να εκτιμήσουν τις διαφορές στο ύψος και τα πρόσωπα των παικτών στις αρχικές ενδεκάδες κάθε ομάδας. Επιπλέον, η ομοσπονδία της Μαυριτανίας έχει προειδοποιηθεί, όπως ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση, ότι αρκετοί αντίπαλοι παίκτες δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες του τουρνουά: «Έχουμε ενημερωθεί από πολλούς θεατές ότι οι ηλικίες ορισμένων παικτών από τις συμμετέχουσες ομάδες είναι πολύ μεγάλες από τα νόμιμα όρια για τη συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα».

Για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους, αναφέρονται στην ασφάλεια των παικτών τους. Δεδομένου του «κίνδυνου» που εγκυμονεί για την «υγεία και την ασφάλεια των παικτών» και «των τραυματισμών στους οποίους μπορεί να εκτεθούν», η Μαυριτανία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν εννέα χώρες από αυτήν την αφρικανική περιοχή. Π

Προς το παρόν, καμία ομάδα δεν έχει ενταχθεί στη Μαυριτανία στην απόφασή της.

Mauritania have withdrawn from the ongoing WAFU U-15 following the 6-0 defeat to Sierra Leone.



They cite health and safety of their players; such as injuries, due to the AGE difference between the teams.



Pictures: Mauritania U15 in white and Sierra Leone in blue. pic.twitter.com/VRfgaPqU0g